Мантуров: Производство "Спутник V" организовано на 7 площадках в мире

Выпуск российской вакцины "Спутник V" уже налажен на 7 производственных площадках в мире. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в ходе своего видеообращения к участникам VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией "Новые пути развития российско-германского партнерства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве одного из актуальных направлений сотрудничества Денис Мантуров назвал поставки и совместное производство вакцины от коронавируса, которое на сегодняшний день уже организовано на 7 площадках в мире.

"Мы открыты к индустриальному партнерству, готовы содействовать в организации производства вакцины Спутник V за рубежом. На сегодняшний день уже есть договоренности с Бразилией, Индией, Кореей, Китаем, Белоруссией, Казахстаном. Мы, безусловно, готовы к сотрудничеству и с нашими немецкими партнерами как в части поставок, так и по выпуску вакцины в том числе на территории Германии. К слову, нами подана заявка на регистрацию в Европейское агентство лекарственных средств", - отметил глава Минпромторга.

VIII Конференция по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией была организована Российско-Германской внешнеторговой палатой.