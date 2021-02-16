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16 февраля 2021 г.

Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 16 февраля 2021 года № 162 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Краснодарском крае на 2021 год"

Дата подписания 16 февраля 2021 г.
Опубликован 16 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Краснодарском крае на 2021 год:

в расчете на душу населения - 11 397 рублей;

для трудоспособного населения - 12 298 рублей;

для пенсионеров - 99 22 рубля;

для детей - 11 114 рублей.

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы министерства труда и социального развития Краснодарского края (Гаврилец И.В.) обеспечить:

1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru);

2) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Новикову Е.П.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., и действует до 31 декабря 2021 г.

Министр С.П.Гаркуша



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