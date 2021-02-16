Мусаиб Стальский погиб под Сталинградом во время разведки боем

Родился Мусаиб в селении Ашага-Стал в семье народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.
Учился в Ашага-Стальской и Касумкентской школах, в Дербентском педагогическом техникуме.
Окончил филологический факультет Дагестанского педагогического института, получив специальность поэта-переводчика.
В 1940 году в "Даггизе" вышел в свет его первый сборник стихов на родном языке - "Избранные произведения".
Член Союза писателей СССР с 1941 года.
В июне 1942 года направлен в Сталинградское военное училище.
Погиб под Сталинградом во время разведки боем.