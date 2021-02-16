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16.02.2021 18:16
Рубрика: В мире

Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта

Текст: Юрий Ершов

Глава комитета Европарламента по торговле социал-демократ Бернд Ланге потребовал больше не заключать никаких контрактов с британско-шведским концерном AstraZeneca, который не выполняет своих обязательств перед ЕС по поставке антивирусной вакцины. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Spiegel.

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По договору, AstraZeneca должен был к концу марта поставить в Евросоюз 80 миллионов доз антиковидных прививок, а теперь обещает только 40 миллионов, сказал евродепутат. Нечто похожее, пишет издание, можно услышать и в кулуарах Европарламента от членов Еврокомиссии и дипломатов.

По мнению Ланге, нарушение договора проявляется также и в ценовой политике концерна. Так, например, в Бразилию, Саудовскую Аравию и Южную Африку он продает свою вакцину по 5,25 доллара, а в Уганду даже по 7 долларов. В то же время Евросоюзу медикамент от AstraZeneca обходится по 2,17 доллара. Разве можно в таких условиях говорить о глобальной солидарности в борьбе с пандемией, возмущается глава комитета по торговле.

Какие конкретно меры будут приняты Брюсселем по этой проблеме, пока неясно. Но полемика уже идет полным ходом.

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