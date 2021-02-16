Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Спикер верхней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о создании независимой комиссии по расследованию событий, произошедших шестого января в Вашингтоне. В тот день сторонники экс-президента США Дональда ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению итогов выборы главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

Пелоси назвала произошедшее "внутренней террористической атакой", вмешательством в мирную передачу власти. "Для обеспечения нашей безопасности следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу комиссии 9/11. Мы должны выяснить правду", - отмечается в распространенном заявлении.

Также Пелоси предложила выделить дополнительные средства на охрану законодателей, сообщает ТАСС.