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16.02.2021 16:54
Рубрика: В мире

Посетители польских горнолыжных курортов забыли о мерах безопасности

Текст: Ариадна Рокоссовская
После открытия горнолыжных курортов в Татрах поляки устроили там массовые гуляния с алкоголем, танцами и драками. Минздрав Польши предупредил, что такие действия могут привести к повторному введению ограничений.
Фото: GRZEGORZ MOMOT/EPA Фото: GRZEGORZ MOMOT/EPA
Фото: GRZEGORZ MOMOT/EPA

В Польше с 12 февраля возобновили работу гостиницы, учреждения культуры, горнолыжные спуски и другие открытые спортивные объекты, а также бассейны, риск заражения в которых, по мнению властей, ниже, чем в спортклубах. Все открывшиеся объекты могут предоставлять услуги при условии соблюдения строгих эпидемических ограничений: в отелях, театрах и кинотеатрах можно занимать только половину мест, а на открытых спортивных площадках могут одновременно находиться не более 5 человек. Ограничения были ослаблены в тестовом режиме - пока лишь на две недели. Власти страны оставили за собой право вернуть жесткие меры, если заболеваемость коронавирусом снова пойдет вверх. И, судя по всему, такой вариант не исключен. Стосковавшиеся по активному отдыху поляки массово устремились на зимние курорты, где многие из них забыли об ограничениях.

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Уже 12 февраля на трассах, ведущих к Татрам, образовались огромные пробки. СМИ сообщили со ссылкой на владельцев отелей в горах, что там ожидают 20 тысяч туристов со всей страны. В городе Закопане - главном горнолыжном курорте - были забронированы все гостиницы и хостелы. Нашествию гостей способствовало и то, что 13 февраля в Закопане проводился этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. После того, как поляк Анджей Стенкала занял второе место, в городе начались массовые празднования, которые, как сообщает агентство Reuters, перешли в "танцы, питье и драки". Подводя итоги первых выходных, пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Мариуш Цярка сообщил, что в Закопане было зафиксировано более 300 случаев, когда полицейским приходилось пресекать нарушения санитарного режима. "Это не были спонтанные собрания людей. Все выглядело так, как будто кто-то специально хотел показать, что его коронавирус не возьмет. Наблюдалось полное отсутствие чувства ответственности и солидарности с другими поляками, которые не чувствуют себя в безопасности и не хотят заболеть", - цитирует его местное Polskie Radio. Только в Закопане было выписано более 100 штрафов за отсутствие маски. Мариуш Цярка рассказал также, что были отмечены случаи, когда пьяные люди спали в снегу.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский предупредил, что если подобные инциденты будут повторяться, власти поставят вопрос о возвращении ограничений.

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