Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией

"Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать", - сказал он, напомнив о многих двусторонних вопросах, которые нельзя оставлять без внимания. При этом глава государства отметил, что совсем необязательно решать эти вопросы только на самом высоком политическом уровне.

В качестве успешного примера такого взаимодействия он привел ситуацию с вручением ему верительных грамот на прошлой неделе послом РФ Алексеем Исаковым. "Наша встреча продолжалась 45 минут. Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны", - отметил Науседа. В заключение он добавил, что Вильнюс не собирается отступать от принципиальных позиций в сфере внешней политики.