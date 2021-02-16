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16.02.2021 09:06
Рубрика: В мире

Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией

Текст: Надежда Ермолаева
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. Свое отношение к контактам с нашей страной он высказал в интервью местному телеканалу TV-3.
Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/ POOL Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/ POOL
Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/ POOL

"Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать", - сказал он, напомнив о многих двусторонних вопросах, которые нельзя оставлять без внимания. При этом глава государства отметил, что совсем необязательно решать эти вопросы только на самом высоком политическом уровне.

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В качестве успешного примера такого взаимодействия он привел ситуацию с вручением ему верительных грамот на прошлой неделе послом РФ Алексеем Исаковым. "Наша встреча продолжалась 45 минут. Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны", - отметил Науседа. В заключение он добавил, что Вильнюс не собирается отступать от принципиальных позиций в сфере внешней политики.

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