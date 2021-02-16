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16.02.2021 18:54
Рубрика: Общество

Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Кирилла

Текст: Елена Яковлева

За выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российско-сербcких отношений президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом.

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Награда связана с отмечаемым 15 и 16 февраля праздником - Днем государственности, в эти дни на православный праздник Сретенья в 1835 году была принята первая конституция страны. И глава Сербского государства ежегодно вручает в эти дни государственные "Сретенские" награды. Первым в списке награжденных в этом году на сайте президента указан патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Его святейшество, господин Кирилл, патриарх Московский и всей Руси награжден Орденом Республики Сербии на большой ленте за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества, - цитирует агентство РИА Новости сообщение администрации Вучича.

Патриарх Кирилл неоднократно посещал Белград и встречался с сербским руководством. При этом крупнейшим совместным российско-сербским проектом в религиозной сфере стало украшение самого большого в Восточной Европе православного храма Святого Саввы Сербского, которое было завершено в 2020 году.

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Это собор, посвященный святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в конце XIX века на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось весь XX век, хотя в нем возникали значительные перерывы.

Справка "РГ"

Храм Святого Саввы Сербского - один из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров. Он рассчитан на 10 тысяч человек. Уникальное фреско-мозаичное украшение храма на площади свыше 15 тысяч квадратных метров выполнили и завершили осенью 2020 года российские и сербские мастера под руководством академика Николая Мухина.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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