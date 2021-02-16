Разъяснены правила возврата иностранных студентов на учебу в РФ

Иностранные студенты из стран, с которыми у России открыто авиасообщение, могут вернуться на учебу в российские вузы. Но при одном условии: необходимы два отрицательных ПЦР-теста. Разъяснения опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

"Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу при наличии медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)... ", - говорится в документе. Первое исследование должно быть проведено не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию, а второе - в течение трех календарных дней после приезда в РФ.

До получения результатов по приезду в РФ студентам необходимо соблюдать режим изоляции