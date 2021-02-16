Искусственный интеллект поможет врачам опросить пациента перед приемом

Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом. Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра. Новый сервис единой цифровой платформы здравоохранения существенно сократит время, затрачиваемое медиками на сбор жалоб и анамнеза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать новые медицинские сервисы, облегчающие работу врачей. Сегодня мы запускаем нового цифрового помощника - чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС. Таким образом, врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению. Важно, что непосредственно на приеме медик сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения", - подчеркнула Анастасия Ракова.

Чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием ЕМИАС. После того, как пациент запишется на прием, он получит СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора жалоб и анамнеза. Пользователь вручную в свободной форме указывает свои жалобы, а затем заполняет ответы на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы, конкретизируя симптомы и информацию по своему состоянию. При этом каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема с возможностью редактирования врачом, что существенно сокращает время, необходимое на сбор анамнеза.

В основе чат-бота заложены алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. При этом для разработки были привлечены практикующие врачи: они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о его работе.