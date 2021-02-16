Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада

Очередной сильный снегопад парализовал движение в Москве. В эти минуты уровень загруженности дорог вырос до 9 баллов по "Яндексу".

Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта, увеличилось количество мелких аварий. Движение осложняет также появившаяся местами гололедица. Сложная ситуация сейчас на ТТК, МКАД, Алтуфьевском шоссе.

При этом городской общественный транспорт работает в обычном режиме. Аналитики дептранса советуют пользоваться именно этим вариантом передвижения по Москве. Поездки на машинах стоит отложить до 21.00.