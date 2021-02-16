В Калуге внесли изменения в городской бюджет

16 февраля на заседании городской думы были внесены изменения в бюджет города. Поправки затронули ведомственную структуру расходов бюджета.

30 млн. 260 тысяч рублей выделяется на оплату работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом. 13 миллионов рублей - на предоставление гражданам права бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.

16,2 млн. рублей будет направлено на ремонт спортивных школ "Персей" и "Энергия". 2,5 млн. рублей - на проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений.

2,5 млн. рублей выделяется на содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, 307 тысяч рублей - на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства.

300 тысяч рублей будет выделено на разработку научно-проектной документации по сохранению памятника, сооруженного в честь 600-летия Калуги.

2,6 млн. рублей выделяется на проектно-изыскательские работы по благоустройству сквера в честь 650-летия основания Калуги, 3 млн. 393 тысячи рублей - на проектно-изыскательские работы по благоустройству улицы Театральной.

7,5 миллионов рублей будет направлено на выполнение работ по укреплению склона в районе строительства второй очереди музея космонавтики и капитальный ремонт лестничных сходов.

100 тысяч рублей будет направлено на текущий ремонт детских садов "Чиполлино" и "Ласточка", еще 100 тысяч рублей - на приобретение оборудования для детского сада "Терем-теремок".

1 миллион 131 тысяча рублей выделяется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.