Торгово-промышленные палаты Минска и Самары подпишут соглашение о сотрудничестве

В конце прошлой неделе состоялась рабочая встреча президента Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерия Фомичева с генеральным директором Минского отделения БелТПП Сергеем Набешко. Во встрече принял участие руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Уфе Артур Карпович.

В ходе мероприятия были рассмотрены перспективы белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества, намечены пути дальнейшего межпалатовского взаимодействия, а также определены сферы взаимных интересов для бизнеса двух регионов, в том числе возможности использования механизмов электронной торговли ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Как отметил Артур Карпович, по итогам работы за 2020 год товарооборот между Республикой Беларусь и Самарской областью составил 671,8 млн. долларов США или 170% к уровню 2019 года. При этом торгово-промышленные палаты регионов являются своего рода проводниками для бизнеса и инициаторами по реализации новых идей и направлений. Заострено внимание присутствующих на планируемом в апреле 2021 года визите в Самарскую область Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко.