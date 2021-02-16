В Ульяновске два железнодорожных вагона сошли с рельсов

Около 6 часов утра по местному времени (5 мск) на выезде из Ульяновского Моторного завода два грузовых вагона-платформы сошли с рельсов, из-за чего состав перекрыл автодорогу, соединяющую центральную и южную части Ульяновска, сообщает ГУ МЧС по региону.

Объезд автотранспорта был организован через Засвияжский район города.

"В 04:45 (мск) 16 февраля 2021 года от оперативного дежурного ЕДДС г. Ульяновска поступило сообщение о том, что на ул. Локомотивная (выезд с АО "Ульяновский моторный завод") сошли две колесные пары с железнодорожных путей первого и второго грузовых платформ без груза", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7.20 (мск) движение автотранспорта было восстановлено. Пострадавших нет, на путях ведутся восстановительные работы.