В Братске умерла девушка, пострадавшая в ДТП с лесовозом

В Иркутской области скончалась пострадавшая в аварии с участием иномарки и лесовоза в Братске.

Как сообщает KP.Ru со ссылкой на областной минздрав, 20-летняя девушка умерла в больнице.

Всего в легковом автомобиле, врезавшемся в лесовоз, находились четыре человека. Один из пассажиров - молодой парень - погиб на месте происшествия.

В больнице остаются еще одна пассажирка (она в тяжелом состоянии), и 34-летний водитель. Ему грозит уголовное дело. МВД по Иркутской области сообщает, что мужчина является злостным нарушителем ПДД: только в 2020 году его штрафовали 38 раз.