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16.02.2021 16:37
Рубрика: Спорт

В Кемерове установят рекорд по самой массовой тренировке по боксу

Текст: Максим Домчев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев договорились масштабно отпраздновать 22 июля Международный день бокса. По совместной инициативе Федерации бокса России и Кемеровской области на Московской площади в Кемерове проведут самую массовую тренировку по боксу. В ней примут участие 15 000 человек.

Фото: AP
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В регион будет приглашен представитель от Книги рекордов Гиннеса, который зафиксирует новый рекорд. Предыдущее высшее достижение было установлено в 2017 году на Красной площади. Тогда в массовой тренировке приняли участие более 3000 человек.

"Перед Федерацией бокса России стоит задача популяризировать бокс, особенно в отдаленных уголках нашей страны. Поскольку Кемеровская область - ключевой регион по развитию бокса в России и одна из столиц бокса в стране, мы решили провести масштабный и яркий праздник бокса именно в Кузбассе. Будем рады, если инициативу по массовой тренировке подхватят другие регионы. Боксерская общественность поддержит эту идею, к тому же мы единственная федерация, которая имеет представительство во всех 85 субъектах России, поэтому ресурсы для организации есть. Тренеры и спортсмены по всей стране с удовольствием присоединятся к активностям в такой важный для всех нас день", - рассказал Кирилл Щекутьев.

С 26 августа по 5 сентября 2021 года в Кемерове пройдет чемпионат России по боксу, приуроченный к 300-летию Кузбасса и Дню шахтера. На чемпионат приедет 320 лучших боксеров со всех регионов России, а также тренеры и судьи. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей, кроме того, победители в каждой из 10 весовых категорий получат по автомобилю. Ожидается, что для поддержки участников в Кузбасс приедут звезды российского бокса, олимпийские чемпионы и профессиональные боксеры, известные деятели спорта, телеведущие и комментаторы.

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