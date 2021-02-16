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16.02.2021 11:47

"Россети Северный Кавказ" начали установку "умных счетчиков" на Ставрополье

"Россети Северный Кавказ" приступили к установке интеллектуальной системы учета электроэнергии в трех населенных пунктах Ставропольского края.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Мероприятия энергокомпания реализует в рамках энергосервисного контракта с отечественным разработчиком интеллектуальной системы учета.

В общей сложности энергетики установят в рамках проекта более шести тысяч "умных счетчиков" в станице Марьинской Новопавловского района, селах Надежда Шпаковского района и Канглы Минераловодского района. Специалисты планируют завершить работы в максимально сжатые сроки - до первого апреля текущего года.

Выполнение мероприятий именно в указанных населенных пунктах обусловлено необходимостью здесь снижения потерь электроэнергии. Внедрение интеллектуальных систем учета позволит в дальнейшем ощутимо улучшить технические показатели, ведь ожидаемое снижение потерь электроэнергии по итогам года, по предварительному анализу специалистов, превысит 8,3 млн кВт.ч.

На период проведения работ для соблюдения безопасности необходимо вводить краткосрочные ограничения энергоснабжения. Энергетики просят с пониманием относиться к временным мерам, поскольку они направлены на повышение качества энергоснабжения жителей.

Новые счетчики будут самостоятельно и безошибочно передавать как показания прибора, так и информацию о попытках незаконного подключения к сетям.

Потребители также смогут самостоятельно контролировать потребление энергии. Каждый прибор учета устанавливается на недоступной для вандалов высоте, а собственникам домовладения выдается пульт с дисплеем, который помогает следить за ежедневным расходом электроэнергии и нормативным напряжением в сети.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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