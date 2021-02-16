Ставропольцев привлекли к ответственности за отказ от газового техобслуживания

По заявлению "Газпром газораспределение Ставрополь" Государственная жилищная инспекция Ставропольского края вынесла первые 14 постановлений о привлечении к административной ответственности недобросовестных потребителей газа, уклоняющихся от заключения договора на техобслуживание газового оборудования.

Теперь эти абоненты обязаны не только оформить договорные отношения со специализированной организацией, но и выплатить штрафы - от 1 до 2 тысяч рублей.

Всего в 2020 году в краевую государственную жилищную инспекцию было направлено 166 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии со статьей 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергей Бондаренко отметил: "В соответствии с действующим российским законодательством каждый собственник жилого помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование, обязан заключить договор на его техобслуживание. Наличие договора - это гарантия безопасности и обязательное условие для осуществления поставок газа".

Пресс-релиз предоставлен АО "Газпром газораспределение Ставрополь"