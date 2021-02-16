Под Калининградом электричка насмерть сбила человека

43-летний житель Зеленоградского района погиб под электропоездом "Ласточка", переходя железнодорожные пути в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте, трагедия произошла вечером около железнодорожного перегона Колосовка - Дружное. Выяснено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил приближающийся электропоезд.

Машинист электрички, следовавшей по маршруту Калининград-Светлогорск, неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства трагедии.

В пресс-службе Калининградской железной дороги отметили, что в прошлом году локомотивными бригадами было зафиксировано 303 случая несанкционированного нахождения людей в зоне движения поездов, в 24 случаях машинисты были вынуждены применять режим экстренного торможения.