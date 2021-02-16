В Крыму первый гражданин США привился "Спутником V"

78-летний гражданин США Брюс Уотс Бевен сделал прививку от коронавируса в детской поликлинике Евпатории, где функционирует прививочный пункт. Он назвал российскую вакцину отличной и сказал, что рад ею привиться от коронавируса.

- Мне было бы опасно ехать на Запад, чтобы там вакцинироваться, все-таки 24 часа в пути, - отметил он. - Гораздо лучше привиться здесь и сейчас.

Американец признался, что вполне здоров. Отвечая на вопрос журналистов о том, волновался ли перед вакцинацией, даже пошутил, что от укола не заплакал.

Бевен получил вакцину после того, как его супруга, заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В.И. Вернадского, доктор исторических наук Татьяна Смекалова обосновала право мужа быть привитым от коронавируса в Крыму.