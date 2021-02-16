Видео разгула стихии в Сочи восхитило пользователей соцсетей

Ролик со штормом, который бушевал на побережье в Сочи, восхитил россиян. Видеозапись природного явления появилась в соцсетях.

"Страшная красота в Сочи", - говорится в подписи к видео. А на самой записи запечатлен впечатляющий шторм на море. Над высокими волнами нависают свинцовые облака, у горизонта стеной идут осадки.

"Дух захватывает! Красиво очень!", "Прям чувствуется мощь моря", "Красота черного цвета". Так пользователи соцсети оценили кадры с видеозаписи.

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