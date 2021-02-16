Скончался известный уральский политик и промышленник Анатолий Сысоев

В возрасте 86 лет скончался известный политик и промышленник Среднего Урала Анатолий Сысоев. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" Александр Устинов, глава Краснотурьинска

"Почетный гражданин Свердловской области! Человек великой мудрости, огромного сердца и человеческой души! Ушел от нас сегодня в 5:00, - написал мэр. - Огромное горе и невосполнимая потеря... Скорблю с родными, друзьями и близкими".

Анатолий Васильевич родился в Златоусте в семье рабочего металлургического завода, и всю жизнь посвятил производству: работал на нескольких алюминиевых заводах, был автором 70 изобретений в области технологии производства алюминия.

С 1987 по 2005 год возглавлял завод в Краснотурьинске. Был председателем комитета по промышленной политике палаты представителей законодательного собрания области и депутатом Краснотурьинской гордумы. Сысоев был обладателем множества наград и премий, в том числе отмечен ООН за заслуги в области информатизации мирового сообщества.