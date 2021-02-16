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16.02.2021 11:25

Уникальную систему бесштанговой добычи нефти разрабатывают в ЗапСибНОЦ

АО "ГМС Нефтемаш" (Группа ГМС) успешно завершило пилотные опытно-промышленные испытания образца новейшей уникальной системы бесштанговой добычи нефти на малодебитной скважине одного из нефтяных месторождений Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. "ГМС Нефтемаш" входит в состав участников-индустриальных партнеров Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В соответствии с программой испытаний, на месторождении в скважине была установлена система, спроектированная и изготовленная специалистами АО "ГМС Нефтемаш" на основе гидромеханического погружного редуктора (ГМПР) уникальной конструкции, предназначенного для привода специализированного плунжерного насоса.

Реализованное техническое решение обладает оптимальным соотношением характеристик и стоимости, что делает его безальтернативным по сравнению с существующими дорогостоящими решениями для добычи нефти на фонде малодебитных скважин. При этом необходимость использования для добычи нефти традиционных станков-качалок отсутствует.

Продолжить развитие технологии бесштанговой добычи нефти на малодебитном фонде планируется, в том числе, в рамках реализации программы Западно-Сибирского НОЦ международного уровня, создание которого было инициировано в 2019 году тремя регионами: Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО.

Добыча нефти на скважине, оснащенной погружным редуктором, создает возможности точно и удаленно в режиме онлайн управлять извлечением продукции по цифровым протоколам, следить за состоянием оборудования, а это база для создания важного элемента "цифрового месторождения".

Цифровизаци янефтегазодобычи является одним из тематических приоритетов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. Кроме того, ряд сложных задач по проектированию ответственных узлов при доработке оборудования планируется выполнить силами Центра компьютерного инжиниринга (зеркального инжинирингового центра) Тюменского государственного университета, созданного для реализации программы развития научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии".

Напомним, что в январе на месторождениях компаний "Роснефть", "НОВАТЭК" и их дочерних обществ началась эксплуатация инновационного метрологического эталона, созданного ТюмГУ и "ГМС Нефтемаш".

Сайт ТюмГУ

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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