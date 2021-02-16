В Челябинской области предложили выплачивать субсидию на газификацию

В Челябинской области появятся льготы на газификацию частных домовладений. После утверждения документа в Законодательном собрании на субсидию в размере 60 тысяч рублей смогут рассчитывать малообеспеченные южноуральцы, сообщили во вторник в правительстве региона.

- Во многих муниципалитетах сети проложены, но не каждый собственник домовладения может к ним подключиться, так как установка газового оборудования и присоединение стоит больших денег, - пояснили в пресс-службе правительства. - Отдельным категориям граждан будет оказываться материальная помощь. Планируется, что новая мера поддержки начнет действовать с 1 июля этого года.

Средства на газификацию смогут получить одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, если их среднедушевой доход не превышает двукратной величины установленного прожиточного минимума.

Мера поддержки будет предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов по оплате внутридомового газового оборудования и затрат на его установку, отметили в правительстве региона.