В тюменской клинике внедрили автоматизированное заполнение медкарт

Десять сотрудников отделения онкоморфологии патологоанатомического бюро Тюменского многопрофильного клинического центра "Медицинский город" разделы "Описание" и "Заключение" в медкартах заполняют с помощью автоматизированной системы.

Выглядит это так: специалист произносит "вердикт" перед компьютером, а программа моментально распознает и переводит устную речь в текст. Работа в паре с роботом позволяет медикам существенно экономить время, которое бы потребовалось на оформление документов, и тем самым повышать производительность труда.

- Программу голосового ввода информации, придуманную в Москве, на тестирование мы взяли еще в 2019 году, опробовали, оценили и попросили руководство внедрить в нескольких блоках, - рассказал "РГ" заведующий отделением Алексей Симонов. - В начале 2021-го в медучреждении открыли 13 точек доступа: для патологоанатомов - семь, для рентгенологов - шесть.

На компьютерный набор простого протокола у специалистов обычно уходило пять минут, а сложного - до получаса и больше. Так вот, электронный помощник делает это в два-три раза быстрее. После него, правда, нужно проверять орфографию - программа путает окончания в словах, но это напрямую зависит от дикции говорящего, а вот медицинские термины она наоборот пишет без ошибок.

Возможно, когда-нибудь умную систему заведут в обычные смотровые кабинеты. Но Симонов считает, что ее использование оправдано лишь в закрытых от посторонних глаз службах, а там, где врач встречается с пациентом на приеме тет-а-тет, нет ничего лучше привычного для всех разговора, живых вопросов и ответов.