Renault представила новую версию Arkana для России

Компания Renault представила Arkana с приставкой Pulse. Новая спецверсия кросс-купе уже доступна у российских дилеров марки.

По экстерьеру Renault Arkana Pulse получила двухцветную окраску кузова с чёрной крышей, антенну-плавник, 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета, чёрные накладки на боковые зеркала, тонированные задние стёкла, шильдик Pulse на задней двери. Для модели впервые эксклюзивно доступен цвет Blue Iron.

Интерьер отличает декоративная отделка передней панели и дверных карт под карбон, кресла с красной прострочкой и названием лимитированной серии, красные вставки на дверях, в центральной консоли и отделке воздуховодов.

Arkana Pulse оснащается 150-сильным турбомотором ТСе и бесступенчатой автоматической трансмиссией X-tronic. Привод - передний, либо полный. Переднеприводный вариант стоит 1 648 000 рублей, полноприводная модификация предлагается за 1 728 000 рублей.

В комплектацию Pulse входит система выбора режимов вождения Multi-Sense, мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым тачскрином и с камерой заднего вида, климат-контроль, подогрев лобового стекла с форсунками омывателя и рулевого колеса.

Помимо этого, устанавливается аудиосистема Bose с восемью динамиками, усилителем и сабвуфером. Также машина оборудована шторками безопасности и электрохромным зеркалом заднего вида.