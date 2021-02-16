Рио-де-Жанейро приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса

Запасы вакцины от COVID-19 в Рио-де-Жанейро подходят к концу. Мэр столицы бразильского карнавала Эдуардо Паес сообщил, что последние дозы препарата будут использованы для иммунизации людей старше 83 лет. Схожая с Рио ситуация складывается и в других городах страны.

"Мне сообщили, что новые дозы (вакцины от COVID-19, - прим. "РГ") не прибыли. Завтра мы должны будем прервать кампанию. Сегодня мы привили 84-летних, а завтра будем прививать 83-летних. Мы готовы и уже привили 244 852 человека. Нам только нужно, чтобы пришла вакцина. Новая партия должна поступить из Бутантана (бразильский институт, где недавно стартовало производство китайской вакцины CoronaVac, - прим. "РГ") на следующей неделе", - написал Э. Паес в своем аккаунте в Twitter.

Как позднее пояснил глава секретариата здравоохранения Рио Даниэл Соранз, кампания по вакцинации населения должна будет возобновиться 22 февраля, когда в город доставят партию CoronaVac, произведенную сан-паульским институтом Бутантан.

Похожие новости приходят из разных городов по всей Бразилии. Перебои с прививочной кампанией регистрируются в некоторых крупных городах штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Муниципальные власти столиц целого ряда регионов не скрывают, что вынуждены искусственно занижать темпы вакцинации населения. Но даже при вялом ритме прививочной кампании без дополнительных поставок запасы вакцин исчерпаются до ближайших выходных.

Правда, стоит отметить, что речь везде идет исключительно о первых дозах противовирусного препарата. Китайская CoronaVac, как и оксфордская Covishield, являются двухкомпонентными вакцинами. Вторые дозы для тех, кто сделал первый укол, ждут своей очереди в медицинских холодильниках по всей стране.