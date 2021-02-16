Роскачество назвало лучший онлайн-кинотеатр

С апреля 2021 года на все "умные" телевизоры в России будут предустанавливать 10 приложений онлайн-кинотеатров. Специалисты Роскачества проверили, можно ли им доверить свои персональные и платежные данные, протестировав 40 приложений - 20 для iOS и 20 для Android.

Наиболее удобные приложения по итогам исследования: Amediateka, "Большое ТВ" и Peers.TV на iOS и Amediateka, "ОНЛАЙН ТВ" и "МТС ТВ" на Android. Наименее защищенный доступ к аккаунту, а именно только по электронной почте и без требований к паролю, зафиксирован у приложений "ОНЛАЙН ТВ" и Amediateka. А самыми функциональными признаны ivi, "Кинопоиск" и MEGOGO на обеих платформах.

Более 70% приложений на обеих платформах получили отметку выше 3,5 баллов, что является хорошим показателем. Не рекомендуемых к использованию приложений нет. Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения ivi, "Кинопоиск" и MEGOGO на обеих платформах.

"Просмотр фильмов через интернет прочно вошел в нашу жизнь, особенно на удаленке в период пандемии. Еще в марте прошлого года в период введения ограничений аудитория сервисов онлайн-кинотеатров практически удвоилась. Приложения онлайн-кинотеатров обязаны быть на высоте, ведь они хранят персональные и платежные данные пользователей, а также обеспечивают нам любимые вечерние кинопросмотры", - рассказал Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.