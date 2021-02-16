Роспотребнадзор: Пациентов с ОРВИ стало больше в 12 регионах страны

За неделю в 12 регионах России был превышен эпидпорог по количеству пациентов с ОРВИ. Больше всего заболевших - среди детей в возрасте от 2 до 14 лет. Также часто за медпомощью обращались подростки. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости превышены в 22 субъектах страны. "В пейзаже циркулирующих вирусов определяются вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Ранее ученые НИИ гриппа имени Смородинцева заявили, что пациентов с гриппом этой зимой мало из-за того, что новый возбудитель (коронавирус SARS-CoV-2) вытеснил вирус гриппа. "Мы уже наблюдаем улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией. И достаточно высокая вероятность, что к весеннему сезону мы все-таки увидим подъем активности вируса гриппа", - сказала заместитель руководителя института Дарья Даниленко.

Стоит отметить, что в прошлом году прививку от гриппа сделали 83 миллиона россиян (60 процентов населения страны). Многие вакцинировались впервые.