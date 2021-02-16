Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.12.2020 г. № 1405 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения"

Зарегистрирован 15.02.2021 г. № 62497

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.02.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минсельхоза России от 18.03.2016 № 98 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения" (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2016, регистрационный № 42305).