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16.02.2021,  
11:40
Текст:  Антон Валагин

Россия покажет за рубежом новый пистолет

Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Компактный пистолет Лебедева, ПЛК будет впервые представлен на рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ в конце февраля.

Фото: Пресс-служба Группы компаний "Калашников"
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- Одна из новинок "Калашникова" на IDEX - пистолет Лебедева под патрон 9х19 мм. Он успешно прошел гоиспытания и доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации, - цитирует ТАСС гендиректора холдинга Дмитрия Тарасова.

В концерне отметили, что оружие уже имеет документы, необходимые для продвижения на внешнем рынке - в том числе в странах Ближнего Востока.

Пистолет Лебедева создан для замены в армии и силовых структурах устаревшего пистолета Макарова. По данным разработчика, в работе над оружием принимали участие офицеры спецназа и стрелки-спортсмены. В 2017 году представлена компактная версия ПЛ, предназначенная для скрытного ношения. Существует и спортивный вариант пистолета.

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Фото: USN Flight demonstration Squadron. / wikimedia.org
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