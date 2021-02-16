Россия покажет за рубежом новый пистолет

Компактный пистолет Лебедева, ПЛК будет впервые представлен на рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ в конце февраля.

- Одна из новинок "Калашникова" на IDEX - пистолет Лебедева под патрон 9х19 мм. Он успешно прошел гоиспытания и доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации, - цитирует ТАСС гендиректора холдинга Дмитрия Тарасова.

В концерне отметили, что оружие уже имеет документы, необходимые для продвижения на внешнем рынке - в том числе в странах Ближнего Востока.

Пистолет Лебедева создан для замены в армии и силовых структурах устаревшего пистолета Макарова. По данным разработчика, в работе над оружием принимали участие офицеры спецназа и стрелки-спортсмены. В 2017 году представлена компактная версия ПЛ, предназначенная для скрытного ношения. Существует и спортивный вариант пистолета.