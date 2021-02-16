Шведские медики: Антитела к COVID-19 сохраняются минимум девять месяцев

У людей, переболевших COVID-19 весной прошлого года, появившиеся антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сохранялись и спустя девять месяцев. Причем речь идет об абсолютном большинстве - 96% участников исследований. Также у большинства сохранялся и долговременный, так называемый T-клеточный иммунитет, который в значительной степени защищает от повторного заражения. Об этом сообщила группа шведских исследователей из Каролинского института, Упсальского университета, клиники Дандерида и ряда других медучреждений.

Сообщения о результатах третьего этапа исследования, в котором оценивалась длительность иммунной защиты, были опубликованы на сайтах Каролинского института и клиники Дандерида.

В исследовании приняли участие 2149 сотрудников клиники Дандерид. У 19% из них весной прошлого года были выявлены антитела к SARS-CoV-2. Образцы крови сдавали 1884 человека (88% участников группы). За время проведения наблюдений заразились коронавирусом и переболели COVID-19 40% наблюдаемой группы медиков.

Результаты исследования показали, что 96% из 370 участников, у которых весной были обнаружены антитела к S-белку (то есть антитела, которые могут нейтрализовать коронавирус), по прошествии девяти месяцев по-прежнему имеют измеримые уровни этих антител. Кроме того, у двух третей испытуемых также зафиксирован Т-клеточный иммунитет, специфичный для SARS -CoV-2.

Участников, имеющих антитела, также регулярно (раз в неделю) тестировали на наличие коронавируса, то есть на предмет возможного повторного заражения. Вирусы были обнаружены менее чем у 1% участников, что указывает на низкий риск вторичного инфицирования.

- Изучив несколько компонентов иммунной системы через девять месяцев после заражения, мы можем увидеть, что даже у переболевших COVID-19 с легкими симптомами обеспечена длительная и широкая иммунная защита, - прокомментировала результаты Шарлотта Толин, врач-специалист и ответственный исследователь проекта COMMUNITY.

Она также уточнила, что пока специалистам неизвестно, может ли человек с антителами и не имеющий симптомов заболевания переносить вирус и передавать инфекцию. "Но этот риск, по-видимому, очень мал", - предположила Шарлотта Толин.

Она также рассказала, что исследование продолжается, следующий отбор проб состоится в мае, когда ожидается, что большая часть участников будет вакцинирована. "Тогда мы сможем сравнить иммунную систему после естественного заражения и после вакцинации", - отметила исследователь.

Исследование COMMUNITY проходит под эгидой Шведского агентства общественного здравоохранения, а финансирует его ряд гуманитарных фондов и частные спонсоры.

О том, что иммунный ответ после прививки (наличие специфических антител в крови) сохраняется после вакцинации минимум в течение девяти месяцев, ранее сообщал директор НИЦ имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург, под руководством которого была разработана вакцина "Спутник V". Первые прививки пробной вакциной, по его словам, некоторые из наших исследователей, включая самого Гинцбурга, сделали еще в марте. Он также говорил, что иммунный ответ у получивших вакцину мощнее по сравнению с теми, кто получил вирус естественным путем. В итоге в Институте Гамалеи предполагают, что эффект от вакцинации может сохраняться в течение двух лет.

При этом о результатах масштабных исследований по оценке длительности иммунитета у переболевших и вакцинированных (в России такой мониторинг проводит Роспотребнадзор) пока не сообщалось.