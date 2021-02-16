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Рубрика: Экономика

СМИ: США начали переговоры с ФРГ по "Северному потоку-2"

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

США начали переговоры с властями Германии о будущем "Северного потока - 2", сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава OMV: "Северный поток-2" - это необходимый и важный для Европы проект

Сторонами обсуждается возможность введения американских санкций против компаний, участвующих в проекте, а также готовность Германии ввести мораторий на достройку газопровода.

Ранее, 14 февраля, вице премьер Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на активное противодействие этому со стороны США. По его мнению, законность строительства газопровода и интересы европейских партнеров "Газпрома" исключают возможность рисков заморозки проекта или неиспользования газопровода в дальнейшем.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. Сейчас работы ведутся в датской зоне, ими занимается российская трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда.

В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они были направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL не стала проводить сертификацию проекта, а швейцарская страховая фирма Zurich Insurance Group отказала в своих услугах задействованным в строительстве судам. Кроме этого, 18 января американская сторона уведомила европейские страны о введение санкций непосредственно против трубоукладчика "Фортуна".

"Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями - ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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