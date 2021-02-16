Статский советник Тутомлин - Наполеону: Требую охраны детского приюта!

Сюжеты о человеколюбии - в дневниках наших соотечественников (1812-1942)

Плакат 1914 года.

1812 ГОД

Эрик Эрстрем

9/21 октября. [...] В другом анекдоте речь идет о детском приюте в Москве. Когда служащих эвакуировали в Казань, грудных детей, их кормилиц и слуг оставили в городе. Управляющий приютом статский советник Тутомлин (И.А. Тутолмин. - Ред.) также остался в Москве. Через несколько дней после вторжения французов в приют пришли французские солдаты и хотели ограбить его. Тутомлина уведомили об этом, он вознамерился найти Наполеона с тем, чтобы потребовать охрану для приюта.

Но он не знал, как следует одеться, чтобы показаться императору.

- Прийти в мундире и при шпаге не годится, - думал он. - Наполеон не выносит, когда к нему входят со шпагой. А пойти в гражданском было бы невежливо.

Выбрав среднее, он надел мундир со всеми орденами, но шпагу не прицепил.

Ему тут же было позволено войти в комнату Наполеона.

Два мамелюка с саблями наголо охраняли вход. Сам Наполеон сидел у камина, опершись головой на руку. Его лицо было бледным, а вид был удрученный.

Как только Тутомлин вошел, Наполеон встал, пошел ему навстречу и спросил, чего он хочет.

Тутомлин описал приют и попросил во имя человечности защитить его.

- Сколько людей живет там и кто они? - спросил Наполеон.

Тутомлин сунул руку в нагрудный карман. Наполеон отпрянул назад с выражением лица, которое невозможно описать. Но как только Наполеон увидел, что Тутомлин вынул из кармана лист бумаги, а не смертоносное оружие, к нему вернулось расположение.

Взяв бумагу, он просмотрел ее и сказал:

- Очень хорошо, что вы уведомили меня об этом. Я незамедлительно пришлю к вам охрану, чтобы защитить это учреждение.

Тутомлин ушёл, и Наполеон сдержал слово. Через несколько минут пришла рота солдат, чтобы охранять приют, а на стене была повешена табличка с надписью Maison des enfants trouves - приют. [...]

В. Перов. Дети-сироты на кладбище. 1864 год.

1866 ГОД

Александр Никитенко

13/25 марта. [...] Заседание в общем собрании Общества пособия бедным женщинам. Множество длиннохвостых княгинь и графинь. Встретил знакомую сотрудницу по Обществу посещения бедных, графиню Тизенгаузен, которая некогда усердно занималась его делами.

Общество пособия бедным женщинам еще очень молодо: оно как-то ощупью ступает, хотя и с большими претензиями. Программу оно начертало себе такую обширную, что для исполнения ее нужны огромные средства, а у него и капиталу всего не хватает даже до тысячи рублей. Общество похоже на те начинающиеся города Северной Америки, которые раскидываются по обширному плану. Тут множество улиц, площадей, публичных зданий - на бумаге, а на деле торчат несколько плохоньких домов. Но известно, что там эти пустые пространства застраиваются очень быстро. Хорошо, если бы и с нашим Обществом случилось то же.

Попечители Общества для пособия бедным женщинам у дома дешевых квартир. Санкт-Петербург. 1900-е годы.

1871 ГОД

Константин Успенский

Мои лепты Киево-Владимирскому братству.

Любовь к ближним заповедана нам Евангелием, внушается и самою природою нашею. Посему кто напрашивается на нее, тому отказа не бывает, когда есть возможность помогать.

Наилучшая, полезнейшая и приятнейшая помощь ближним есть та, которая подается чрез какое-либо человеколюбивое, благотворительное общество или братство, утвержденное высшею властью. Такую помощь, по мере средств моих, я давал Свято-Владимирскому братству в Киеве, учрежденному 15 июля 1864 года при Киево-Софийском кафедральном соборе.

Это братство, по уставу своему, заботится

1) О снабжении церковно-приходских школ нужными учебниками на славянском и русском языках и другими принадлежностями школы, как-то: бумагою, картинами в пособие к изучению предметов и проч.

2) О заведении при всех оных школах библиотек, составленных из сочинений наиболее пригодных и полезных народу, как в видах общего просвещения его, так и в видах ограждения его от действий польской пропаганды.

3) О возможном материальном пособии деятелям на сем важном поприще.

Если позволят материальные средства братства, то оно не лишает себя права творить и другие дела любви и благотворительности, как в пределах киевской епархии, так и в других местах России. [...]

Мои лепты Высочайше утвержденному киевскому обществу для помощи бедным.

За это время охотно посылал ежегодно 50 рублей попечительницам киевского общества для помощи бедным, Любови Ивановне Безак, Надежде Андреевне Дундуковой-Корсаковой и Марии Александровне Дрентельн, по моему званию почетнаго члена сего общества, помня слово Божие: блажен разумеваяй на нища и убога. [...]

Заявление купца А. Топленинова в Ярославскую городскую думу о пожертвовании капитала на содержание Николаевского приюта.

1881 ГОД

Николай Пирогов

[...] Странно, когда я сомневался и не верил, я более делал добра, вернее, делал его бескорыстнее, без всякого мотива или только из любви к науке. Так, бесплатная практика была у меня в то время делом научного интереса. Самопожертвование для общей пользы я решился делать также бескорыстно. Но любви к людям и жалости или милосердия в сердце тогда у меня не было. Все это пришло, как опишу в моей биографии (в 1830-1850 годах), постепенно, вместе с развитием потребности веровать; но именно с того же времени опыт жизни развил во мне при всем желании делать добро какой-то страх быть обманутым. [...]

1885 ГОД

Александр Половцов

29 июня/11 июля. Суббота. Осмотр больницы, расположенной на горе в полуверсте от Богословска в довольно старом здании. Доктор Михайлов, по-видимому, умный и прилежный труженик. Богадельня плоха до крайности, состоит из двух изб: одной - для мужчин, одной - для женщин. Последние просят об одной милости: ежедневном чаепитии. Детский приют - создание госпожи Ауербах, очень просто, умно, человеколюбиво.

1893 ГОД

Анна Волкова

4/16 августа. В России существует много благотворительных учреждений, и много расходуется на них денег, и как мало от них действительной пользы. На днях к нам во двор вошел слепой, молодой 19-летний мальчик с матерью. Слепой 10 це, в Москве; его там обучили по системе Брайля читать, писать, географии, истории, французскому и немецкому языкам, музыке и пению. Обучали и щеточному и корзиночному ремеслам.

Прошло 10 лет, мальчику минуло 17 лет, и его выписали на родину. В тот год было выпущено трое молодых людей, которым дали небольшое вспомоществование для открытия мастерской для выделки щеток, но дело это у них не пошло: без мастера слепые работать не могут, а мастера дороги, не по средствам, так и остались молодые люди без дела. Куда деваться? Взяли к себе родные; кто уехал в деревню, кто в городе живет у родителей. Милостыню просить не могут, стыдно. Вот мать-крестьянка и водит слепого сына по некоторым благотворителям, которые дают по 1 руб. в месяц слепому.

Все эти благотворители к учреждению для слепых не относятся. Таким образом, слепой собирает до 7 руб. в месяц и живет на эти деньги.

Говорит этот юноша очень разумно и книжным языком. В руках он носит карту Европы, приспособленную для слепых. Горы, речки, долины изображены на карте выпуклостями с различными изменениями. Слепой долго говорил с нами и рассказывал нам, что он совсем не понимает, зачем его учили, на что ему это знание, которое он применить никуда не может. "Протягивать руку я не могу, а если бы я не был в училище, то ходил бы по деревням и пел Лазаря".

Мы тешимся, что помогаем несчастным, думаем, что приносим им пользу, что учим их, а они голодают и не знают, куда применить это знание. Таких убогих нельзя и не следует возвращать в семью; для них должны быть устроены колонии, где под руководством здоровых людей они действительно могли бы применять свои силы и кормиться на общей работе: каждый, работая по своим силам, вносил бы своим трудом в общую кассу известную сумму труда или денег.

Одна семья!

1894 ГОД

Екатерина Грачева, первый русский педагог-дефектолог, работавший с умственно отсталыми детьми

3/15 декабря. Торжественный день - открытие приюта. Было много гостей - благотворителей. Привезли сладкое, куски ситца, бумазеи на белье, игрушек. Всего надолго хватит. Сладким думаю поделиться с приютом детей-калек, там тоже несчастные дети. Скоро будет Рождество - устрою елку, позову бедных детей, порадую их. Жаль, что мои ничего не могут клеить, вырезать для елки - это такое веселое занятие!

1900 ГОД

Софья Толстая

12/25 ноября. Утром пошла в свой приют, где я попечительницей, вникала сегодня особенно в типы детей, собранных кое-где на улицах, в кабаках, детей, случайно родившихся от погибших девушек, от пьяниц, с врожденным идиотизмом, припадками, пороками, истеричных, ненормальных... И пришло мне в голову, что не так прекрасно то дело, в котором я участвую. Нужно ли было спасать и оберегать те жизни, которые в будущем ничего не обещают? А по уставу приюта мы должны их держать только до двенадцати лет. [...]

1902 ГОД

Николай Японский

9/22 марта. [...] Благодарение Господу за видимую Его помощь Церкви в Кёото ("Киото. - Ред.)! Сегодня получил письмо из Москвы от Льва Александровича Тихомирова, извещающее, что иконостас совсем готов к отсылке, колокола тоже приобретены каким-то добрым жертвователем за 1700 рублей, на паникадила и подсвечники 650 рублей пожертвованы, два прибора облачений для Кёото и серебряное облачение для меня шьются. Все, вероятно, в марте из Москвы будет отправлено сюда. Константин Петрович Победоносцев обещал устроить даровую перевозку через Вооруженный Флот. За все пожертвования мы будем обязаны, главным образом, Василию Геннадиевичу Дудышкину. Да воздаст ему Бог стократно и тысячекратно - ему и другим участникам доброго дела!

1903 ГОД

Любовь Горовиц-Власова

Наше общество в одно и то же время проявляет христианское милосердие, даже в ущерб инстинкту самосохранения, устраивая школы для безнадежных идиотов, дорогие больницы для неизлечимых больных, богадельни для забывших умереть вовремя - и с другой стороны все в нем держится на железном законе подчинения слабого сильному, который тем и силен, что не знает человеколюбия, милосердия, сострадания. К чему обманывать себя?

К чему говорил Заратустра?

Сергей Зимин

27 марта/9 апреля. Был на аукционе в доме Саввы Ивановича Мамонтова. Этого мецената, в полном смысле слова, посадили в тюрьму, а имущество продают с молотка. Обвиняют в растрате на его заводе. Конечно, это неправда, широкая натура Саввы Ивановича и его инициатива будут оценены лишь после, а современники, к стыду своему, только сажают в тюрьму и торгуют его же имуществом.

В квартире на Садовой полный хаос. Висят в беспорядке картины, надо всем выделяется большая фигура "Христа" Антокольского в противовес хищникам и спекулянтам, свившим здесь себе гнездо. Я имел наглость приценяться к большим картинам Виктора Васнецова "Ковер-самолет" и "Битва со скифами" - но когда аукционные страсти разгорелись и сумму назвали большую, то отступился. Купил наскоро, т.к. стыдно было присутствовать в этом противном аукционе, мраморную фигуру "Жанна д Арк"- 301 р[убль], стул готический резной из его кабинета за 32 р[убля], на коем уже сижу, и резное венецианское зеркало за 154 р[убля]. Ж[анна] д Арк мне страшно нравится силой и вдохновенностью.

1906 ГОД

Екатерина Грачева

В Москве и Курске число детей и жертвователей увеличивается. Как много добрых людей на свете!

Выдача пособий семьям запасных в городском попечительстве о бедных. 1914 год.

1914 ГОД

Вдовствующая императрица Мария Федоровна в военном госпитале.

Николай Врангель

2/15 сентября. [...] Кстати о самолюбиях - любопытно отметить дамскую благотворительность в деле ухода за ранеными. Теперь это стало и модой и вслед за трогательными и великодушными жертвователями потянулись и наши mondaines, относящиеся к этому с чисто спортивной точки зрения.

Я уверен, что многие из них готовы молиться Богу, дабы Он послал побольше раненых, лишь бы они попали в их дамский лазарет.

Каждый день в Красном Кресте слышишь про происки и интриги разных бездельниц, стремящихся во что бы то ни стало заняться благотворением. На этих днях, вопреки распоряжениям эвакуационной комиссии, - какие-то дамы в автомобиле налетели на поезд с ранеными и на глазах опешивших распорядителей буквально похитили солдат. Похитительницей оказалась петербургская помещица, с торжеством умчавшая свою "добычу" в пригородный лазарет имения.

Благотворительное общество при Архангельской городской больнице. Фото: Ян Соберг

1915 ГОД

Иван Глотов

1/14 мая. 1 мая пожертвовал в Попечительство Императорского Человеколюбивого общества на ремесленное образование бедных детей 3 р. 50 к. и получил золотую булавку, в чем выдано удостоверение [...]

Булавка попечительского общества.

1917 ГОД

Александр Жиркевич

17 февраля/2 марта. Вчера разыскал в губернаторской земской богадельне слепца Соколова, вымытого, чисто одетого, накормленного, в теплом помещении, имеющего свою кровать. Дал ему на новоселье немного денег и вообще аттестовал его в богадельне как человека безопасного и несчастного... Случай освобождения с каторги слепого арестанта и помещение его в богадельню, т. е. на положение относительной свободы,- первый в России.

19 августа/1 сентября. При посещении слепца Соколова в богадельне губернской земской больницы я заметил, что богадельные старцы умирают с тоски. Это дало мне мысль приходить к ним и читать газеты. Когда я сообщил о моем проекте старикам, они до того обрадовались, что один из них в благодарность начал меня крестить.

1918 ГОД

Никита Окунев

Савва Мамонтов.

27 марта/9 апреля. Похоронили в Москве Савву Ивановича Мамонтова. Вечная ему память! Это был "буржуй" просвещенный, талантливый, энергичный и благородный. Был когда-то миллионером, владел железными дорогами, был меценатом - был и на скамье подсудимых, жизнь кончил, хотя и в почете, но давно уже в тени и чуть ли не в нужде. История не забудет и его и где-нибудь упомянет о нем, хоть вкратце, но, во всяком случае, добрым словом. [...]

1924 ГОД

Николай Мендельсон (рукопись ОР РГБ)

29/VIII [...] 27 августа в Москве скончалась Ю.И. Базанова, чрезвычайно популярная в дореволюционную эпоху среди московского студенчества, как широкая благотворительница, помогавшая недостаточному студенчеству.

Юлия Базанова.

Ю.И. Базанова ежегодно жертвовала крупные средства для организации столовой, для взноса платы за учение и на другие студенческие нужды. На ее средства построены и оборудованы некоторые из клинических зданий.

Ушел из жизни очень хороший человек.

Я близко знал Ю.И. свыше двадцати лет, на моих глазах протекала ее благотворительная деятельность. Трудная это вещь, щекотливая! Легко или возгордится, или в чрезмерную скромность впасть, деланную. Ю.И. с честью и, главное, большой простотой и скромностью держала себя, как жертвовательница. Я многое множество раз видал ее на деловых заседаниях нашего Сибирского Комитета, в Общестуденческом Комитете, и ни разу ни тени не заметил желания играть какую-нибудь роль, оказать какое-либо давление. А как мило держала она себя, когда ее благодарили! Она резко отличалась от Московских купчих и купцов-благотворителей, а я на них насмотрелся достаточно в Обществе распространения коммерческого образования.

Она жила замкнутой жизнью, не делала "приемов", но кружок близких находил в ней добрую, радушную хозяйку, по-сибирски гостеприимную. Клиника, огромная долголетняя помощь студенчеству, детская больница в Иркутске, издания книг Потанина, Головачова, помощь всем без исключения культурно-просветительным учреждениям Сибири - вот ее права на добрую память. Тяжесть последних лет переносила она на редкость мужественно: я не слыхал от нее ни одной жалобы. Многое передумал я вчера, стоя у ее гроба, занявшего почти целиком ту половину комнаты, где она жила. Царство небесное хорошей русской женщине! [...]

1942 ГОД





Ксения Ползикова-Рубец, Ленинград

11 ноября. Директор школы получила письмо. Дрожащей рукой в нем написано:

Тимуровцы.

"Я, Белова К., работала сторожем при доме и вдруг заболела водянкой.

Сыновья мои на фронте. Я лежала одинокая, в очень тяжелом состоянии.

Узнав о моей болезни, девочки 3-го класса 239-й школы помогли мне.

Они пилили и кололи дрова, носили воду, мыли пол, топили печь, варили обед.

Прошу школу отметить чуткое и сердечное отношение детей ко мне, за что приношу глубокую благодарность.

Белова К."

Это работа наших тимуровцев.

Мне хочется познакомиться с ними поближе, и я прошу Анну Петровну пригласить тимуровцев ко мне в кабинет после уроков.

Забавно было видеть, как маленькие девочки рассаживались в кабинете, явно смущенные обстановкой. Они впервые пришли ко мне как гости.

Читаю им письмо товарища Беловой и спрашиваю:

- Как это вы придумали такое полезное дело организовать?

- Об этом вам расскажет Люда, - говорит Анна Петровна.

Поднимается сильно смущенная девочка. Косички смешно торчат за ушами.

- Анна Петровна нам прочла книжку Гайдара "Тимур и его команда", и мы решили стать тимуровцами.

- С чего же вы начали?

- Мы сначала искали старушку. Управхозы много предлагали, но нам хотелось, чтобы очень старенькая была и у нее много детей на фронте было.

- А наша старушка не Белова, а бабушка Анастасьева. Белова - это у Анны Петровны в классе, - деловито объясняет голубоглазая девочка. - У нашей три сына на фронте и дочка.

- Что же вы делаете для бабушки Анастасьевой?

- Сейчас ничего; она у нас в больнице. Мы ей пенсию хлопочем, - объясняет мне Галя.

Публикация подготовлена М.А. Мельниченко за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00221).