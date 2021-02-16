Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Новости

Российские авторы представят свои издания на книжной выставке в Минске 14:01
ВОЗ определила четыре версии происхождения коронавируса 13:59
В московском метро подростки с битой напали на пассажиров 13:50
Школьники могут бесплатно посещать свыше 100 столичных музеев и выставочных залов 13:43
В Москве очистили от снега 78% дорог 13:42
Кардиолог назвала неочевидные признаки проблем с сердцем и сосудами 13:36
На острове Валаам произошел пожар рядом с монастырем 13:36
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 13:31
На Сардинию будут пускать только вакцинированных туристов 13:16
"Спутник V" предложили использовать для сближения Юга и Севера Кореи 13:14
В Турции вырос гигантский апельсин 13:13
Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится 13:06
Песков рассказал о планах зарубежных визитов Путина 13:05
Оперштаб: Еще 2062 пациента вылечились от коронавируса в Москве 13:01
Песков назвал вероятные сроки восстановления очного формата работы Путина 13:00
Совфед в среду примет решение по кандидатам в Центризбирком 12:58
Собянин выделил еще 3 млрд рублей на выплаты медикам ковидных больниц 12:55
В Крыму суд избрал меру пресечения подозреваемым в финансировании "ИГ" 12:54
"Душа" стала самым успешным фильмом Pixar и Disney в России 12:43
В Новой Москве началась эвакуация после взрывов 12:36
Съемки восьмой части серии "Миссия невыполнима" откладываются 12:25
"Единая Россия" внесет проект о борьбе с безработицей 12:24
Глава СК проверит инцидент с водителем, наехавшим на женщину с коляской 12:21
Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке 12:10
В Совфеде оценили идею расширить программу льготной ипотеки на ИЖС 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 13:35
Рубрика: В мире

Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Текст: Алексей Чуриков
Фото: AP Photo/Francisco Seco Фото: AP Photo/Francisco Seco
Фото: AP Photo/Francisco Seco

Суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, установленный правительством в качестве одной из мер борьбы с пандемией коронавируса. Как отмечает издание De Telegraaf, судья удовлетворил иск, поданный протестной группой Virus Truth, активно поддерживавшей массовые акции протеста в стране против правительственных ограничительных мер.

Фото: Reuters
Во Франции ужесточили контроль за соблюдением комендантского часа

Комендантский час был введен на основании закона о чрезвычайном положении, который гласит, что кабинет может вводить правила в чрезвычайной ситуации без консультации с Палатой представителей и Сенатом. Но, по мнению суда, комендантский час не подходит под определение чрезвычайной ситуацией, как, например, "в случае прорыва дамбы". Поэтому использование закона для введения комендантского часа, по мнению судей, неоправданно.

Судьи заявили, что комендантский час представляет собой "серьезное нарушение права на свободу передвижения и частную жизнь и ограничивает право на свободу собраний и демонстраций".

Данное решение суда ставит под вопрос судьбу нескольких тысяч штрафов, наложенных на граждан за несоблюдение комендантского часа. Также неясной теперь становится судьба тех, кто был арестован и оштрафован за участие в несанкционированных акциях, поскольку власти не разрешали их проведение, ссылаясь, в том числе, и на установленные ограничительные меры в свете пандемии COVID-19. По предварительной информации, министерство юстиции и безопасности страны намерено в ближайшее время опротестовать это решение гаагского суда.

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал вероятные сроки восстановления очного формата работы Путина
Госдума расширила право многодетных родителей на отпуск в удобное время
Собянин утвердил размер допвыплат медработникам, лечащим COVID-19
Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях