Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, установленный правительством в качестве одной из мер борьбы с пандемией коронавируса. Как отмечает издание De Telegraaf, судья удовлетворил иск, поданный протестной группой Virus Truth, активно поддерживавшей массовые акции протеста в стране против правительственных ограничительных мер.

Комендантский час был введен на основании закона о чрезвычайном положении, который гласит, что кабинет может вводить правила в чрезвычайной ситуации без консультации с Палатой представителей и Сенатом. Но, по мнению суда, комендантский час не подходит под определение чрезвычайной ситуацией, как, например, "в случае прорыва дамбы". Поэтому использование закона для введения комендантского часа, по мнению судей, неоправданно.

Судьи заявили, что комендантский час представляет собой "серьезное нарушение права на свободу передвижения и частную жизнь и ограничивает право на свободу собраний и демонстраций".

Данное решение суда ставит под вопрос судьбу нескольких тысяч штрафов, наложенных на граждан за несоблюдение комендантского часа. Также неясной теперь становится судьба тех, кто был арестован и оштрафован за участие в несанкционированных акциях, поскольку власти не разрешали их проведение, ссылаясь, в том числе, и на установленные ограничительные меры в свете пандемии COVID-19. По предварительной информации, министерство юстиции и безопасности страны намерено в ближайшее время опротестовать это решение гаагского суда.