Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" приступит к ходовым испытаниям

Испытания на ходу планируется провести в Балтийском море. А уже в апреле сдаточная команда и экипаж должны перейти к государственным испытаниям.

Возможности этого судна обширны - от перевозки грузов и буксировки до океанографических исследований. Фото: РИА Новости

"Всеволод Бобров" - судно проекта 23120. Суда этого проекта предназначены для перевозки грузов, в том числе - боеприпасов, буксировки, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

Динамическое позиционирование позволяет удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях. Обеспечивают это спутниковая навигация, две кормовые винторулевые колонки и два носовых подруливающих устройства. Специалисты отмечают, что двухвинтовые винторулевые колонки обеспечивают высокую маневренность судна, которое может разворачиваться на месте.

На "Всеволоде Боброве" установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. Грузовая палуба площадью более 700 кв. метров позволяет размещать на ней самые различные грузы.

Помимо вспомогательного обеспечения боевых кораблей судно может выполнять исследовательские задачи по картографированию рельефа дна и поиску затонувших объектов.

Водоизмещение "Всеволода Боброва" - 9500 т, длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость - 18 узлов. Дальность плавания достигает 5000 миль, автономность - 60 суток.

Предполагается, что "Всеволод Бобров" войдет в состав Черноморского флота с базированием в Севастополе. И скорее всего, станет участвовать в обеспечении наших боевых кораблей, несущих службу в Средиземном море. Впрочем, если потребуется, это судно без особых проблем сможет работать и в арктических широтах. Оно имеет усиленный корпус ледового класса Arc4.