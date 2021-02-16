Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" приступит к ходовым испытаниям

Новости

В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 21:26
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 21:14
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 21:02
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 20:56
В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь 20:45
Григорий Рапота награжден орденом Почета 20:37
В московском метро из-за человека на путях остановлено движение поездов 20:26
В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала 20:21
В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 20:03
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 19:50
Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом" 19:41
В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов 19:35
Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы 19:32
Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада 19:29
Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг 19:26
Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 19:14
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ 19:14
Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун 18:59
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Кирилла 18:54
Названо заболевание, которое будут лечить за счет "налога на богатых" 18:46
Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 20:40
Рубрика: Русское оружие

Разворот на месте

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" приступит к ходовым испытаниям
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Испытания на ходу планируется провести в Балтийском море. А уже в апреле сдаточная команда и экипаж должны перейти к государственным испытаниям.
Возможности этого судна обширны - от перевозки грузов и буксировки до океанографических исследований. Фото: РИА Новости Возможности этого судна обширны - от перевозки грузов и буксировки до океанографических исследований. Фото: РИА Новости
Возможности этого судна обширны - от перевозки грузов и буксировки до океанографических исследований. Фото: РИА Новости

"Всеволод Бобров" - судно проекта 23120. Суда этого проекта предназначены для перевозки грузов, в том числе - боеприпасов, буксировки, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Завершились государственные испытания корвета "Гремящий"

Динамическое позиционирование позволяет удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях. Обеспечивают это спутниковая навигация, две кормовые винторулевые колонки и два носовых подруливающих устройства. Специалисты отмечают, что двухвинтовые винторулевые колонки обеспечивают высокую маневренность судна, которое может разворачиваться на месте.

На "Всеволоде Боброве" установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. Грузовая палуба площадью более 700 кв. метров позволяет размещать на ней самые различные грузы.

Помимо вспомогательного обеспечения боевых кораблей судно может выполнять исследовательские задачи по картографированию рельефа дна и поиску затонувших объектов.

Фото: Морозов Л.Н./Wikimedia.org
Подлодки типа "Лада" вооружат ракетами "Калибр"

Водоизмещение "Всеволода Боброва" - 9500 т, длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость - 18 узлов. Дальность плавания достигает 5000 миль, автономность - 60 суток.

Предполагается, что "Всеволод Бобров" войдет в состав Черноморского флота с базированием в Севастополе. И скорее всего, станет участвовать в обеспечении наших боевых кораблей, несущих службу в Средиземном море. Впрочем, если потребуется, это судно без особых проблем сможет работать и в арктических широтах. Оно имеет усиленный корпус ледового класса Arc4.

Русское оружие Вооружение России Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям