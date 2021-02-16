Тимофей Сурменёв: Парень спешит на свидание - дайте ему пройти!

Тимофей Сурменёв, 25 лет

Сурменёв Тимофей Васильевич (1916 - сентябрь 1941, по другим данным - май 1943), сержант, командир отделения прожекторного полка.

Жил в селе Издешково Сафоновского района Смоленской области. Поэт. Был призван в 1939 году. Служил в Баку.

Пропал без вести.

Публикации:

Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Москва, "Молодая гвардия", 1963.

Стихотворение Тимофея Сурменёва

Парень

Твой дом, где давно я не был,

Ко мне с каждым шагом ближе:

Подобие звездного неба

Я пересекаю на лыжах.

Скользящие, как по маслу,

Они шелестят змеею

Иль сухо шуршат по насту -

И шорох летит за мною.

Разлукою истомленное сердце, вперед лети:

Парень спешит на свидание - дайте ему пройти!

Большим озаренный светом,

Иду по полям к востоку.

Пиджак распахнуло ветром,

И галстук трепещет сбоку.

Мне любо снегов свеченье

И по сердцу холод зимний,

Когда серебром повсюду

Седой оседает иней.

Сосен шумит собрание, лес поперек пути,

Парень спешит на свидание - дайте ему пройти!

Взлетел, а не въехал на гору -

И сердцу вдруг стало тесно.

Внезапно открылся взору

Твой дом, где крыльцо с навесом,

Где все - до последней мелочи -

Полно для меня значенья:

Три слова любимой девушке

Я там сказал в воскресенье.

(Первая дрожь признания,

Руки в огне горят…)

Парень спешит на свидание -

Нет для него преград!

1930-е