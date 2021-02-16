Тимофей Сурменёв: Парень спешит на свидание - дайте ему пройти!

Жил в селе Издешково Сафоновского района Смоленской области. Поэт. Был призван в 1939 году. Служил в Баку.
Пропал без вести.
Публикации:
Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Москва, "Молодая гвардия", 1963.
Парень
Твой дом, где давно я не был,
Ко мне с каждым шагом ближе:
Подобие звездного неба
Я пересекаю на лыжах.
Скользящие, как по маслу,
Они шелестят змеею
Иль сухо шуршат по насту -
И шорох летит за мною.
Разлукою истомленное сердце, вперед лети:
Парень спешит на свидание - дайте ему пройти!
Большим озаренный светом,
Иду по полям к востоку.
Пиджак распахнуло ветром,
И галстук трепещет сбоку.
Мне любо снегов свеченье
И по сердцу холод зимний,
Когда серебром повсюду
Седой оседает иней.
Сосен шумит собрание, лес поперек пути,
Парень спешит на свидание - дайте ему пройти!
Взлетел, а не въехал на гору -
И сердцу вдруг стало тесно.
Внезапно открылся взору
Твой дом, где крыльцо с навесом,
Где все - до последней мелочи -
Полно для меня значенья:
Три слова любимой девушке
Я там сказал в воскресенье.
(Первая дрожь признания,
Руки в огне горят…)
Парень спешит на свидание -
Нет для него преград!
1930-е