У следившего за Су-35 американского истребителя отказал датчик

Американский истребитель F/A-18E столкнулся с проблемой в Сирии.

Американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад, посвященный воздушной войне сил коалиции против боевиков в Сирии. В нем в частности упоминается инцидент 2017 года, во время которого был сбит сирийский Су-22.

В тот день четыре истребителя F/A-18E Super Hornet готовились к наземной атаке, когда вдруг в небе стал кружить Су-35 ВКС России. За российским самолетом стал следить один из F/A-18E. У него были проблемы с его передним инфракрасным датчиком (FLIR), который был критически важен для захвата наземных целей. В итоге пилоту пришлось переключиться в режим отслеживания "воздух-воздух".

А уже позже в небе появился сирийский Су-22, который был поражен истребителем F/A-18E Super Hornet.