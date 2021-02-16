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Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова

Новости
    16.02.2021, 13:31
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "…А зори здесь тихие". Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма "…А зори здесь тихие". Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "…А зори здесь тихие". Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России, актриса Малого театра, кино и ТВ Лариса Кичанова скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Умерла наша актриса Лариса Кичанова", - сообщили в учреждении.

Причина смерти артистки не называется, но известно, что они не связана с коронавирусной инфекцией.

Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. После окончания средней школы служила актрисой в Куйбышевском драматическом театре имени Горького. В 1972-м окончила ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр.

На экранах - с 1971-го: "У нас на заводе", "…А зори здесь тихие", "Хождение по мукам", "Погоня за тенью", ряд фильмов-спектаклей.

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