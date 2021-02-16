В 1941 году Сергей Спирт подготовил сборник своих стихотворений, но издать не успел

Сергей Спирт, 25 лет

Спирт Сергей Аркадьевич (январь 1917 - лето 1942), рядовой.

После окончания семи классов Сергей, как феноменально одаренный подросток, был принят в Киевский педагогический институт на русское отделение факультета языка и литературы.

Переводил с французского.

После окончания института работал редактором литературного отдела на киевском радио. Собирался писать книгу о Лермонтове.

В 1941 году подготовил сборник своих стихотворений, но издать не успел. 24 июня был призван на фронт. Пропал без вести.

Стихотворение Сергея Спирта

Дочери

Мне кажется - я не был дома вечность.

Вернусь негаданно, вернусь к утру.

Остановлюсь, почтив твою беспечность,

Пройду к тебе, глаза твои протру.

Губами встречу волосы густые,

Услышу крик - что до рожденья мил,

И отступлю, увидевши впервые,

Как, просыпаясь, ты глядишь на мир.

Ты будешь легкой, маленькой и птичьей,

Захочешь сразу всё собрать в одно,

И я пойму, как я косноязычен,

И замолчу - раскрою лишь окно.

Смотри сама, здесь не помочь словами.

Мы входим в мир, не трогая их зря.

Так в детстве узнается тяжесть камня,

И недруги, и лучшие друзья.

Так вырастают, отдаются делу

И вспоминают радость первых дней,

Чтоб снова ощутить себя незрелым

Над колыбелью собственных детей.

1939