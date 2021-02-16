В 1941 году Сергей Спирт подготовил сборник своих стихотворений, но издать не успел

После окончания семи классов Сергей, как феноменально одаренный подросток, был принят в Киевский педагогический институт на русское отделение факультета языка и литературы.
Переводил с французского.
После окончания института работал редактором литературного отдела на киевском радио. Собирался писать книгу о Лермонтове.
В 1941 году подготовил сборник своих стихотворений, но издать не успел. 24 июня был призван на фронт. Пропал без вести.
Дочери
Мне кажется - я не был дома вечность.
Вернусь негаданно, вернусь к утру.
Остановлюсь, почтив твою беспечность,
Пройду к тебе, глаза твои протру.
Губами встречу волосы густые,
Услышу крик - что до рожденья мил,
И отступлю, увидевши впервые,
Как, просыпаясь, ты глядишь на мир.
Ты будешь легкой, маленькой и птичьей,
Захочешь сразу всё собрать в одно,
И я пойму, как я косноязычен,
И замолчу - раскрою лишь окно.
Смотри сама, здесь не помочь словами.
Мы входим в мир, не трогая их зря.
Так в детстве узнается тяжесть камня,
И недруги, и лучшие друзья.
Так вырастают, отдаются делу
И вспоминают радость первых дней,
Чтоб снова ощутить себя незрелым
Над колыбелью собственных детей.
1939