В Индии 32 человека погибли после падения автобуса в воду

32 человека погибли при падении автобуса в воду на северо-востоке индийского штата Мадхья-Прадеш. По предварительной информации, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщает телеканал NDTV, авария произошла примерно в 560 км от столицы штата, города Бхопал.

По словам министра Шивраджа Сингха Чохана, на данный момент спасено семь человек. Всего около 60 пассажиров могли находиться в автобусе, когда водитель не справился с управлением. На месте работают бригады спасателей и врачи скорой помощи.

"Случившееся чрезвычайно трагично. Спасательные работы продолжаются. Два министра направляются к месту происшествия на государственном самолете. Семьям погибших будут выплачены компенсации в размере 5 лакхов (500 тысяч рублей)", - заявил Шиврадж Сингх Чохан в видеообращении.