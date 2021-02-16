В Канаде запустят программу по масштабному выкупу оружия у граждан

Правительство Канады на этой неделе объявит о запуске программы по масштабному выкупу огнестрельного оружия у населения в рамках инициативы по ужесточению оружейного закона страны. Об этом сообщил телеканал СTV, ссылаясь на источник в правительстве.

По его данным, будет представлен детальный список из предлагаемых компенсаций владельцам оружия. О стоимости программы не сообщатся, но известно, что аналогичная программа властей Австралии обошлась налогоплательщикам этой страны в 280 миллионов долларов, пишет ТАСС.

В 2019 году во время избирательной кампании премьер-министр Джастин Трюдо пообещал, что его правительство ужесточит канадские оружейные законы. В апреле 2020 году после стрельбы в провинции Новая Шотландия в Канаде под запретили использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и аналогичного им оружия - всего 1,5 тысячи разновидностей.

Напомним, в ночь на 19 апреля прошлого года 51-летний зубной протезист Гэбриел Уортман, переодевшись в полицейскую форму и используя автомобиль, похожий на служебную машину местной полиции, расстрелял людей в нескольких провинциях, сжег пять домов и нежилых строений. Погибли 23 человека.