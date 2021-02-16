В Луганске ликвидировано возгорание на газораспределительном узле

Возгорание, последовавшее за взрывом на газораспределительном узле на востоке Луганска, удалось ликвидировать. Сейчас на месте продолжают работу специалисты газовой службы и МЧС Луганской народной республики.

Все работы на газораспределительном узле проводятся без отключения потребителей от системы газоснабжения, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Луганскинформцентр. По его данным, сейчас район происшествия оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на вторник взрыв неустановленного происхождения и пожар были зафиксированы на газораспределительном узле на улице Вторая Беломорская. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.