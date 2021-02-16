Новости

Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостанавливают работу из-за морозов 02:57
Один человек погиб при ракетном ударе по базе США в Ираке 02:47
В Луганске ликвидировано возгорание на газораспределительном узле 02:32
В Британии выявили еще одну мутацию коронавируса 02:10
Вакцину "Спутник V" в Канаде назвали российским триумфом 01:54
AP: Трамп намерен возобновить контакты со СМИ 01:48
Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия 01:30
В США снежная буря оставила без света более трех миллионов человек 01:19
Рогозин: Новая концепция ракеты-носителя "Енисей" будет через 4 месяца 00:53
Взрыв и пожар произошли на газораспределительном узле Луганска 00:47
Российский миллиардер установил рекорд по размеру состояния 00:30
В ВОЗ отметили самое низкое число заражений COVID с октября 00:17
Застрявшие на МКАД фуры парализовали движение транспорта в Подмосковье 00:04
Абрамченко объявила о начале расчистки акваторий страны от затонувших судов 15.02.2021
Росавиация выбрала авиакомпании для субсидируемых перевозок на Дальний Восток 15.02.2021
Роспотребнадзор: Вакцина "Вектора" эффективна против мутаций COVID-19 15.02.2021
65% улиц и половина дворов Москвы очищены от последствий обильного снегопада 15.02.2021
Информацию о недвижимости можно будет получать через портал госуслуг 15.02.2021
TikTok не продадут американским компаниям 15.02.2021
В Москве женщина выжила, упав с 16 этажа в снег 15.02.2021
Коммунальные службы очистят Москву от снега к выходным 15.02.2021
Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V" 15.02.2021
ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины AstraZeneca от COVID-19 для экстренного применения 15.02.2021
На Урале под завалами котельной нашли тело второго погибшего 15.02.2021
В Минэнерго объяснили рост цен на автомобильное топливо в январе 15.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 02:32
Рубрика: В мире

В Луганске ликвидировано возгорание на газораспределительном узле

Возгорание, последовавшее за взрывом на газораспределительном узле на востоке Луганска, удалось ликвидировать. Сейчас на месте продолжают работу специалисты газовой службы и МЧС Луганской народной республики.

Фото: 15.mchs.gov.ru
Власти: Утечка газа стала причиной взрыва во Владикавказе

Все работы на газораспределительном узле проводятся без отключения потребителей от системы газоснабжения, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Луганскинформцентр. По его данным, сейчас район происшествия оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на вторник взрыв неустановленного происхождения и пожар были зафиксированы на газораспределительном узле на улице Вторая Беломорская. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях