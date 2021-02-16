В Мумбаи началась кампания "ноль попрошаек"

В индийском Мумбаи началась кампания "ноль попрошаек", призванная очистить улицы от людей, просящих подаяние, сообщает издание India Today.

Закон о борьбе с попрошайничеством был принят в тогда еще Бомбее в 1959 году. Теперь, в соответствии с этим нормативным актом, комиссар объединенной полиции Вишвас Нагре Патил приказал задерживать всех попрошаек в коммерческой столице Индии, тестировать их на коронавирус и направлять в "дом нищих" в районе Чембер.

"Эта инициатива направлена на прекращение практики, когда люди заставляют детей заниматься попрошайничеством. Попрошайничество - это социальное преступление, и оно создает плохой имидж для такого города, как Мумбаи", - заявило управление полиции города. Ожидается, что кампания продлится до конца февраля.

Пока что арестованы и препровождены в место временного содержания несколько десятков человек, при этом всего в Мумбаи насчитывается, по самым осторожным оценкам, порядка 29 тысяч попрошаек.

Инициатива властей уже вызвала множество вопросов у индийской общественности, главные из которых - хватит ли мест для всех задержанных в "доме нищих", как долго их будут держать там и что будет после того, как кампания прекратится.

"Нужна реабилитация нищих и план искоренения попрошайничества", - считает адвокат Абха Сингх.

Нынешняя кампания мумбайской полиции - один из шагов общеиндийского плана по искоренению попрошайничества, принятого весной 2020 года. План подразумевает учет попрошаек, предоставление им медицинских услуг и возможности получить образование или ремесленную специальность, а также создание поселений для бывших нищенствующих. Однако пока что речь идет лишь о поимке попрошаек в отдельных городах страны.