В ВОЗ отметили самое низкое число заражений COVID с октября

Минимальные показатели заражений коронавирусом в мире с октября прошлого года зафиксировали во Всемирной организации здравоохранения. Снижение тревожной статистики в мире идет уже более месяца.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру теперь снижается пятую неделю подряд, - цитирует ТАСС слова гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. - На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября".

По его словам, это результат предпринятых ранее профилактических мер, даже при том, что в мире за последние месяцы были обнаружены несколько новых штаммов коронавируса.

Напомним, что с начала пандемии по всему миру заразились более 109 млн человек и свыше 2,4 млн умерли.