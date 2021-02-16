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16.02.2021,  
16:00
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: спецназ применил "Тигр" с "Арбалетом-ДМ" против беспилотника

Бойцы части специального назначения Южного военного округа отработали задачи по поиску и уничтожению беспилотников условного противника.

Как сообщает Минобороны России, в ходе учений был задействован дистанционно управляемый боевой модуль "Арбалет-ДМ" на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".

В настоящее время в качестве вооружения на нем применен стабилизированный 12,7-мм пулемет "Корд", позволяющий эффективно поражать цели с места и в движении. Боекомплект - 450 патронов. Дальность стрельбы - 2000 метров. Скорострельность - 650 выстрелов в минуту.

Телевизионная камера обнаруживает цели на дистанциях до 2500 метров. Для работы в ночных условиях имеется тепловизор. Точность стрельбы обеспечивает лазерный дальномер. Общая масса комплекса - 250 кг.

Известно, что "Тигры-М" с "Арбалетом-ДМ" успешно применялись в Сирии.

Фото: Андрей Зинчук \ РИА Новости
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На проводимых в Подмосковье Международных военно-технических форумах "Армия" демонстрировались усовершенствованные варианты бронеавтомобиля с модулем, имеющим более мощное вооружение. Вместо пулемета "Корд" теперь возможна установка 23-мм автоматической пушки АП-23. Максимальная дальность стрельбы составляет 2200 метров.

Улучшились возможности по поражению воздушных и легкобронированных объектов. Питание орудия - ленточное. Боекомплект - 100 снарядов. После такой модернизации масса установки возросла до 300 кг.

В случае необходимости малокалиберное орудие можно заменить 40-мм автоматическим гранатометом МГК-40.

Фото: Алексей Моисеев

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