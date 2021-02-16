Взрыв и пожар произошли на газораспределительном узле Луганска

Взрыв неустановленного происхождения и последовавший за ним пожар зафиксированы на газораспределительном узле на востоке Луганска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Луганской народной республики.

ЧП произошло около 23:05 понедельника. Высота пламени достигает 20 метров, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Луганскинформцентр. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. "Угрозы населению по внешним признакам нет", - отметили в МЧС. В результате срабатывания систем защиты обесточен ряд объектов в районе происшествия.

Сейчас специалисты пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод. На месте работают спасатели, представители МВД и других силовых структур. Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов на месте руководит ликвидацией пожара.