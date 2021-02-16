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16 февраля 2021 г.

Указ губернатора Ярославской области от 16 февраля 2021 года № 33 "О внесении изменения в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности, на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", с учетом предложений Главного санитарного врача Ярославской области от 09,11.2020 № 76-00-04/16-5594-2020 постановляю:

1. Внести в абзац первый пункта 81 указа Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" изменение, дополнив его после слов "с 04 по 17 февраля," словами "с 18 февраля по 03 марта".

2. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов



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