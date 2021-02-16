Заявление о приеме в комсомол Оксана Ромодановская написала в стихах

Оксана Ромодановская, 19 лет

Ромодановская Оксана (Аксана) Николаевна (1924 - 05.10.1943), санинструктор, старшина медицинской службы 1289-го стрелкового полка 110-й краснознаменной стрелковой дивизии.

Оксана родилась в Рыбинске.

Окончила в Москве школу N70. Писала стихи с детства. Даже заявление о приеме в комсомол написала в стихах.

В начале войны вместе с родителями эвакуировалась в Уфу, где поступила на курсы медицинских сестер.

На фронте была ранена осколком мины. После госпиталя - вновь на передовой. Награждена медалью "За отвагу".

Оксана погибла 5 октября 1943 года в бою в районе Пропойска Могилевской области Беларуси - того самого Пропойска, о котором Константин Симонов той же осенью сорок третьего написал "Сказку о городе Пропойске".

Когда от войны мы устанем,

От грома, от пушек, от войск,

С друзьями мы денег достанем

И выедем в город Пропойск...

После Победы Пропойск переименовали в Славгород.

Публикации:

Стихотворение Оксаны Ромодановской "Ты обо мне в слезах не вспоминай..." опубликовано в сборнике "Говорят погибшие герои" (Москва, Издательство политической литературы, 1975).