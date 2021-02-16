Заявление о приеме в комсомол Оксана Ромодановская написала в стихах

Оксана родилась в Рыбинске.
Окончила в Москве школу N70. Писала стихи с детства. Даже заявление о приеме в комсомол написала в стихах.
В начале войны вместе с родителями эвакуировалась в Уфу, где поступила на курсы медицинских сестер.
На фронте была ранена осколком мины. После госпиталя - вновь на передовой. Награждена медалью "За отвагу".
Оксана погибла 5 октября 1943 года в бою в районе Пропойска Могилевской области Беларуси - того самого Пропойска, о котором Константин Симонов той же осенью сорок третьего написал "Сказку о городе Пропойске".
Когда от войны мы устанем,
От грома, от пушек, от войск,
С друзьями мы денег достанем
И выедем в город Пропойск...
После Победы Пропойск переименовали в Славгород.
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Стихотворение Оксаны Ромодановской "Ты обо мне в слезах не вспоминай..." опубликовано в сборнике "Говорят погибшие герои" (Москва, Издательство политической литературы, 1975).