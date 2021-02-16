Застройщики выходят на рынок мебели и техники

Девелоперы начали предлагать своим клиентам мебель и технику собственного производства. Компания "ПИК" запустила производство мебели под собственным брендом. Варианты с обстановкой есть уже в 13 проектах компании. Всего на рынке 15% всех столичных новостроек предлагаются меблированными. Пока такая возможность есть только у жителей Москвы.

"Очень важно понять, что называть меблированными квартирами: те, которые по умолчанию оснащены мебелью, или те, которые могут быть ею оснащены по желанию клиента и на спецусловиях от застройщика", - поясняет Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой". Чаще всего покупателям предлагается несколько вариантов отделки и мебели на выбор в разных ценовых категориях. Квартире площадью около 40 кв. м с отделкой за 7,8 млн рублей шкафы прибавят 170 тыс. руб., кухня с техникой - 226 тыс. руб., подсчитали аналитики "БОН ТОН".

У такого варианта много преимуществ для ипотечных заемщиков. Стоимость отделки и мебели входит в цену квартиры, а значит, кредит можно взять на всю сумму и не искать деньги на ремонт и обстановку. Меблированное жилье удобно тем, что в него можно вселиться сразу. "В высокобюджетном сегменте готовая меблировка квартир и апартаментов набирает популярность. На рынке все больше имен интересных дизайнеров с талантливыми решениями, которые нравятся покупателям больше, чем их собственные", - говорит Ирина Доброхотова. Среди покупателей все меньше людей, которым важно, чтобы их дизайн был единственным и неповторимым. И все больше тех, кто готов заплатить за удачное, хоть и типовое решение.

Чаще всего покупатели покупают у застройщика встроенную мебель. Ее приходится заказывать под индивидуальные размеры, из-за чего она обходится дороже. Застройщики же изготавливают такую мебель под стандартные размеры своих квартир, что делает ее дешевле.

Однако даже в тех проектах, где предлагаются отделка и мебель, готовых к заселению квартир может быть всего несколько на весь дом. Некоторые застройщики используют такие опции для расширения ассортимента. Но тенденции быстро меняются. Если еще лет 10 назад самым ходовым было жилье "в бетоне", то сегодня высокую долю составляют продажи квартир с отделкой. Следующий шаг - увеличение доли квартир с мебелью и техникой. И запуск собственного производства одним из застройщиков говорит о том, что меблированная квартира постепенно становится массовым явлением.

С июня по ноябрь 2020 наблюдался ажиотажный спрос на мебель, который превышал обычный на 40%

В компании "ПИК" отметили, что меблированные квартиры - это решение на стыке недвижимости и ретейла. И действительно, такой подход позволяет застройщикам зайти на один из самых быстро развивающихся рынков. Спрос на мебель ежегодно растет на 15%, сообщил "РГ" Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

С июня по ноябрь 2020 наблюдался ажиотажный спрос на мебель, который превышал обычный на 40%. Желание россиян обновить обстановку даже спровоцировало нехватку материалов. Минпромторг предложил ограничить экспорт ДСП из-за дефицита этой продукции на внутреннем рынке.

В 2020 году россияне учились экономить на мебели и стали выбирать более дешевые варианты, отмечает Тимур Иртуганов. В то время как цена мебели выросла за счет импортных составляющих, которых в мебели отечественного производства немало: фурнитура, лакокрасочные материалы, бумага для ламинирования и даже химическая составляющая ДСП. И если застройщики смогут предложить своим покупателям более доступный вариант обстановки без потери качества, это может перетянуть покупателей на их сторону.

На взрывной спрос повлияла самоизоляция, которая для многих стала стимулом для начала ремонта и покупки мебели. А также закрытие границ и отмены дорогостоящих зарубежных поездок. Впрочем, и в 2021-м высокий спрос на мебель сохранится. Треть россиян хотели бы остаться работать в частично удаленном режиме, свидетельствуют данные опроса "ДОМ.РФ" и Всероссийского центра изучения общественного мнения, а значит, будут больше времени проводить дома и продолжат активно его обустраивать.

Леспром перенес пандемию лучше других отраслей

Российский леспром - одна из отраслей промышленности, наиболее хорошо перенесших 2020 год. Помог как возросший спрос на санитарно-гигиенические изделия и упаковку, так и глубокая интеграция в глобальный рынок. Экспорт целлюлозы, фанеры, плит хоть и просел, но позволил производителям заработать.

Для целлюлозно-бумажной промышленности в 2020 году спасением стал высокий спрос в марте-апреле на тароупаковочную и санитарно-гигиеническую продукцию (например, производство туалетной бумаги выросло на 8,1% за III кв. 2020 года к тому же периоду 2019-го). Увеличился выпуск упаковочных материалов: крафт-лайнера - на 26,6%, флютинга - на 10,9, гофрокартона - на 3,2%. Стал быстро расти спрос на упаковку для потребительских товаров, ведь многие предприятия активно переходили на торговлю навынос и доставку товаров от еды до одежды.

Значительно увеличился экспорт из России крафт-бумаги и крафт-картона - на 40%, более чем в полтора раза выросли поставки на экспорт регенерированного картона. "Российские производители оказались конкурентоспособными на мировом рынке и по ценам, и по качеству, - говорит Юрий Лахтиков, президент РАО "Бумпром". - Сыграло роль высокое качество первичного волокна, идущего на производство крафт-бумаги, - это волокнистая северная армированная целлюлоза. Кроме того, у нас качественная макулатура, которая проходит не много переделов".

Некоторые сегменты ЛПК даже в столь сложное для экономики время оказались в хорошем плюсе, в частности целлюлозно-бумажная промышленность. Быстро смогли оправиться от кризиса производители плитной продукции (МДФ, ДСП, фанера). Падение внутреннего спроса во II кв. 2020 года с лихвой компенсировалось в III-IV кв. - почти все заводы сейчас работают с полной загрузкой. "Предприятия обеспечены заказами чуть ли не до II кв. 2021 года", - отмечает консультант агентства What Wood Марина Зотова. Выросло производство пиломатериалов, фанеры, клееного бруса. Некоторые из этих позиций - экспортно ориентированные. Например, почти две трети производимой в России фанеры уходит за рубеж, и ее экспорт в 2020 году увеличился: российская фанера идет в основном в строительный и транспортный сектора, где не было сильного падения спроса.

Однако цены на фанеру на мировом рынке снижались в течение года до 20%. "Сейчас мы возвращаемся по ценам к уровню 2019 года, они растут на 5-8%, - отмечает Николай Иванов, представитель "Сегежа Групп". - Существенно растут цены на пиломатериалы. Появилась интересная тенденция и на российском, и на мировом рынке: растет спрос на загородную недвижимость и на все, что требуется для ее строительства, в том числе фанеру". В отрасли деревянного домостроения заметен даже некоторый ажиотаж - участники рынка говорят о бурном росте заказов на деревянные дома и строения - вплоть до 30-40%.

Подготовила Вера Колерова